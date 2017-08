Alcaldía instala cámaras de vigilancia en el distrito de Panamá

Un total de 100 cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad de Panamá, permitirá a la alcaldía proporcionar mayor seguridad al distrito Capital.

José Isable Blandón, alcalde del distrito Capital, indicó que las cámaras serán monitoreadas desde un centro de videovigilancia en el edificio Hatillo, por funcionarios de la Alcaldía, con enlaces con los diferentes estamentos de seguridad.

Blandón dijo que esta medida también permitirá al Municipio de Panamá realizar mejor su función de fiscalización para garantizar que las personas no ensucien las calles, que los conductores no estacionen sus vehículos arriba de las aceras y que los buhoneros y dueños de comercios no se tomen la servidumbre.

Este proyecto tiene un costo de 5 millones de dólares que incluye una data de 10 años. Hasta el momento se han instalado 80 de las 100 cámaras de vigilancia que contarán con imágenes de alta resolución para captar de manera clara el rostro de quienes infrinjan la ley.

Se espera que el programa inicie a finales de septiembre.