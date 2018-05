635x357 Alemán no teme a auditoría a planilla de Presidencia, "no voy a ir a la Corte a presentar amparos". Foto/EFE.

La posibilidad de que la Contraloría General de la República realice una auditoría a la planilla del Ministerio de la Presidencia no es un tema de preocupación para el ministro Álvaro Alemán, quien instó a quienes tengan información de alguna irregularidad a denunciarlo.

Al ser abordado sobre los cuestionamientos hacia la planilla 172, que según estimaciones ronda los 14 millones de dólares anuales, Alemán respondió “no tengo ningún problema que vengan a auditar la planilla del Ministerio de la Presidencia, yo soy el primero que si alguien conoce de un funcionario que no esté trabajando, que no esté cumpliendo con sus funciones, me informe que tomaremos medidas inmediatas”.

Alemán insistió en que no hay nada que esconder.

El manejo de fondos públicos a través de las planillas es objeto de cuestionamientos. Este miércoles personal de Contraloría acudió a la Asamblea Nacional para la realización de una auditoría forense a la planilla 080 manejada por diputados, pero la presidenta del Órgano Legislativo Yanibel Ábrego impidió el ingreso del personal y anunció que se presentaría un amparo de Garantías ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre esto Alemán comentó, “yo no puedo opinar sobre la Asamblea, ellos allá que den las explicaciones que tienen que dar a la Contraloría, yo sí le puedo decir que si aquí viene el Contralor a auditar mi planilla yo no voy a interponer ni un amparo ante la Corte, ni voy a estar viendo a ver cómo rehúyo de esa auditoría”.