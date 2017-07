Alemán: “Si hacer las cosas de manera correcta es lentitud, entonces que nos acusen de lentos”

El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán reiteró que en la administración del mandatario Juan Carlos Varela se harán las cosas bien en el tiempo que sea necesario, aún cuando ello sea objeto de críticas.

“Si hacer las cosas de manera correcta es tema de lentitud, entonces que nos acusen de lentos, no vamos a hacer obras por hacer, como la administración anterior que dejó obras inconclusas y otros problemas”, manifestó Alemán a su llegada este sábado a la Asamblea Nacional, donde se instalará la primera legislatura del cuatro período de sesiones ordinarias, luego de lo cual el presidente Varela rendirá informe a la nación de sus tres años de gestión.

Alemán dijo que las obras que se están ejecutando son necesarias “no van a quedar dolores de cabeza... no estamos haciendo aeropuertos donde no aterrizan aviones, ni proyectos de riego donde no hay tierras”.