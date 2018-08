Alianza Ciudadana solicita a De León presentar ante el MP información formal sobre supuesta grabación

La Alianza Ciudadana Pro Justicia cuestionó este lunes que tras una semana desde que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dio a conocer que el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema, Hernán De León, le confesó que fue grabado y el caso pinchazos lo iban a tumbar, éste último no ha hecho declaraciones, ni denunciado de manera formal este hecho.

"Las versiones encontradas sobre la existencia o no de una grabación que pondría en entredicho la independencia del magistrado De León y el futuro del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia, no pueden quedar solamente en aclaraciones mediante un comunicado o las entrevistas en un medio de comunicación, sino que deben ser aclaradas de manera formal ante los entes encargados de investigar estos graves delitos", señala Alianza Ciudadana Pro Justicia en un comunicado.

Ante esto enfatiza la solicitud para que De León presente de manera formal ante el Ministerio Público, "toda la información sobre la grabación de que fue víctima él y posiblemente otros magistrados de la CSJ para que estos hechos sean investigados y se identifique y castigue a los responsables", al tiempo que hace el llamado al pleno de ese órgano del Estado, que se pronuncie y aclare si tiene o no conocimiento al respecto y qué medidas adoptarán para brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Cuestiona que al no denunciar esta situación, quedaría claro que "no deben seguir ejerciendo la función de administrar la justicia", además de que su silencio "implica dejar a los panameños en una situación de indefensión, al no haber garantía del buen funcionamiento de la administración de justicia".