Alianza Ciudadana: Moore y Tovar de Zarak "no son las magistradas de la CSJ que el país necesita"

635x357 Moore y Tovar de Zarak "no son las magistradas de la CSJ que el país necesita".

La Alianza Ciudadana Pro Justicia reiteró este miércoles que los nombramientos de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben ser rechazados y dar paso a nombres que generen consensos y credibilidad en la administración de justicia.

A través de un comunicado, la alianza invita a la ciudadanía a "estar atentos de lo que suceda en la Asamblea Nacional (AN), y rechazar en las calles si es necesario, “todo tipo de presiones basadas en el chantaje, amenazas o sobornos”, pues aducen que “historicamente es lo que ha sucedido en la AN durante los procesos de ratificación de magistrados pero no es lo correcto”.

Explican que mientras no se ratifique a los nuevos magistrados de la CSJ y sus suplentes tendremos una Corte administrada por magistrados cuyo periodo constitucional ya venció, lo que se une a la realidad de un sistema de justicia sin Carrera Judicial y sin Tribunal de integridad y Transparencia.

“Frente a esta crisis existen dos instancias de diálogo que deberían declararse en sesión permanente, como lo son la Concertación nacional para el Desarrollo y la Comisión de Estado por la Justicia, debatiendo salidas democráticas y de mayor consenso a esta crisis. no se debe dejar esto en manos de los partidos políticos, la Asamblea nacional y el örgano Ejecutivo”, señala el gremio.

Reiteran que el pasado 18 de diciembre, diversas organizaciones ciudadanas se pronunciaron en contra de la ratificación de las abogadas Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak designadas para las salas Penal y Civil, respectivamente por el Consejo de Gabinete. Luego de la suspensión del proceso de consultas en la Asamblea Nacional por el rechazo ciudadano y la falta de acuerdos políticos “queda claro que estas dos personas no son las magistradas de la Corte que el país necesita”.

Se espera que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) retome este 15 de enero las consultas ciudadanas para la ratificación de dos magistradas principales y tres suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).