Álvarez: Fallo sobre decreto de donativos de diputados “debió ser unánime”

El abogado José Alberto Álvarez expresó su satisfacción con la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que este jueves declaró inconstitucional el decreto que regula los donativos de la Asamblea Nacional, sin embargo considera que el fallo debió ser unánime.

“Lo que me extraña es que no fue una decisión unánime, porque a todas luces el decreto de la Contraloría era violatorio de la Constitución, que no permite ni tiene entre las funciones de diputados que estén entregando donaciones”, expresó en declaraciones ofrecidas a RPC Radio.

Con 5 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra terminó el debate en la CSJ.

Álvarez tildó de “valientes” a quienes votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad del decreto. “Hay ese jueguito de que los magistrados no juzgan a diputados y los diputados no juzgan a magistrados, entonces los cinco votos a favor son votos que además que están apegados a la Constitución, son votos de valentía porque es posible que los diputados le pasen factura a esos cinco magistrados”.