Ambientalista dice a Sempris que se justifique menos y que investigue más

El abogado ambientalista Harley Mitchell replicó este martes las declaraciones que dio ayer, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, quien justificó en un plan forestal, la tala de árboles en la provincia de Darién.

Mitchell quien se desempeñó en la otrora Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), cuando se gestionó un programa conjunto con la World Wildlife Fund, para otorgar a las comunidades indígenas concesiones para el desarrollo sostenible de bosques en Darién, le pidió al actual titular que se justifique menos y que "investigue más", porque a través de una serie de publicaciones del diario La Prensa se ha conocido que no hay práctica de reforestación y que la actual administración ha otorgado 140 mil hectáreas a poblaciones que no son solamente de indígenas.

"Cuando los funcionarios cumplieron la ley y recomendaron al señor ministro que no se renovaran los permisos, él otorgó 140 mil hectáreas a las poblaciones que no son solamente indígenas", aseguró y luego manifestó "me gustaría que el ministro Sempris se justificara menos y que investigue más, que demuestre un poco más de temor a la ley".

Sin embargo ayer, Sempris justificó la tala de árboles en Darién, diciendo que no son especies en extinción y que el programa permite a las comunidades indígeneas aprovechar de 3 a 6 árboles por hectárea, en un plazo de 20 a 25 años y así lograr beneficios.

Según la investigación periodística, entre 2017 y 2018 fueron talados 9 mil metros cúbicos de madera de especies en peligro de extinción, cuyo corte y traslado fue autorizado o legalizado por el ministro Sempris.

Mitchell además lo cuestionó por el Estudio de Impacto Ambiental en la Isla Coiba que fue aprobado en un día, y expresó que la preocupación es porque no solo se contempla la rehabilitación de la pista aérea, sino que abarca a un hángar y una torre.