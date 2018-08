Ampliarán horario de inversión de carriles en vía Centenario

A partir del lunes 20 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa (Centralmix) implementarán cambios en el horario de la inversión de carriles entre el retorno de emergencia y el Puente Arraijancito, ubicado 6 kilómetros antes del Puente Centenario.

De acuerdo con el MOP, las inversión se realizará en el horario comprendido de 4:00 a.m a 10:00 a.m y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, con el objetivo de aliviar el flujo vehicular causado por el cierre de uno de los carriles de la calzada Arraiján-Panamá.

Mientras que los sábado se realizarán de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.. “fuera de estos horarios, el carril de inversión permanecerá cerrado”, señaló en un comunicado la entidad.

La inversión de carriles se implementa a fin de “minimizar las afectaciones al tráfico, ocasionado por los trabajos de reposición de losa que adelanta el Ministerio de Obras Públicas, a través de la empresa Centralmix en la carretera Centenario”, puntualizó el MOP.

