Gómez dice que el Gobierno es el mayor competidor de los productores

La diputada y aspirante a la Presidencia por la libre postulación, Ana Matilde Gómez dijo que el Gobierno se ha convertido en el mayor competidor de los productores, quienes reclaman el cumplimiento de una serie de acuerdos relacionados con las importaciones.

Los productores han anunciado nuevas acciones para este 21 de febrero, además han solicitado la presencia del mandatario de la República, Juan Carlos Varela para revisar el cumplimiento de las peticiones, y no de ministros.

“Cuando aquí no se pone freno a las importaciones, es porque son parte del negocio de las importaciones, no puede ser posible las importaciones en tiempo de la cosecha, no puede ser posible el maltrato a productores cada cinco años”, manifestó.

Gómez dijo que es necesario el cierre de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) , una de las peticiones de las productores. Según explicó la diputada, Aupsa no ha cumplido con su misión.

El pasado 10 de enero, el Gobierno y productores firmaron varios acuerdos, entre ellos mantener la mesa técnica para dar seguimiento al cumplimiento de peticiones. El gobierno también se comprometió a retirar las denuncias para qye se levantaran los cargos y medidas cautelares contra productores involucrados en las protestas del 4 y 18 de diciembre en La Villa de Los Santos y Divisa.

Los productores sostienen que el Gobierno solo ha cumplido con el compromiso de retirar los cargos.