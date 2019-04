Analista político cuestiona la labor de los parlamentarios en esta administración

635x357 Salazar: Yo no habría aprobado a Jorge González para la Junta Directiva de la ACP. Álvaro Alvarado

El analista político, Carlos Salazar cuestionó el trabajo que han realizado los parlamentarios en esta administración.

Indicó que él no habría aprobado a Jorge González para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya que considera que la Asamblea Nacional (AN) actuó en base a sus beneficios. “Ellos utilizan el poder que tienen en no favorecer lo que la Constitución les confiere, que es legislar”.

¿Qué le han aportado en postivo a la sociedad panameña de forma individual?, ¿qué fiscalización ha habido en los últimos años?, ¿cuál es su nivel de asistencia?, ¿dónde se reportan?, son algunas de las interrogantes que según el analista, cada panameño debería tener con respecto a los diputados.

Para Salazar, los panameños no han madurado lo suficiente para construir una ciudad realmente democrática.”Tenemos una democracia muy particular, muy endeble”, puntualizó.

Señaló que en la Junta Directiva de la ACP debe haber profesionales de la marina e ingenieros: “que los integrantes salgan de las entrañas del sindicato de trabajadores del Canal. Poner amiguitos, que es la mala costumbre de todos los gobiernos, es lo que al final no nos garantiza lograr esa institucionalidad que debemos tener como estado”, enfatizó.

Sostuvo que los parlamentarios deben servirle al Estado y no a servirse del Estado. “En Panamá los diputados no discuten los proyectos que son necesarios”, concluyó.