La pequeña Andrea Quijada llega a Panamá tras exitosa operación en España

Llena de alegría, la pequeña Andrea Nicolle Quijada Samudio, llegó a Panamá este jueves desde España, donde fue operada de un tumor desmoide que tenía en la espalda, el cual fue extirpado exitosamente.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Andrea fue recibida en un ambiente de fiesta y una gran caravana de bienvenida, organizada por el periodista Luis Casis, los familiares de la niña, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional Aeronaval.

Andrea expresó su gratitud a Dios, al pueblo panameño y a todos los que brindaron su apoyo para que la operación fuera posible.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer primeramente a Dios, a ti Luis (Casis), a todo el pueblo panameño que dio su granito de arena y me apoyó para que yo fuera operada en España, a la Fundación Olloqui y su director Alba Santos por encargarse de buscar mi médico en España, a todos los médicos del Hospital La Paz que me estuvieron atendiendo estos meses, a los panameños en España que estuvieron pendientes de mí y me apoyaron... me siento muy contenta, muy feliz y muy agradecida por volver aquí a mí país después de tantos meses", declaró muy emocionada.

La niña de 14 años vuelve a Panamá transcurridos cerca de tres meses desde que viajó a España, el pasado 5 de abril, para ser sometida a la cirugía en el Hospital La Paz, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida.

La cirugía fue posible gracias al apoyo de la Fundación Olloqui y del periodista Luis Casis, quien dio a conocer su caso y con la Alcancía Gigante recorrió las calles de Panamá obteniendo el apoyo de la población y logró recolectar la suma de B/. 62,371.67, fondos que eran necesarios para cubrir los gastos.

La pequeña Andrea tiene hoy una nueva oportunidad de vida, ésto pese a Panamá los médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) la habían desahuciado y únicamente se le estaban brindando cuidados paliativos sin ninguna otra esperanza.