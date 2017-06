Andrés Carrascosa es nombrado por el Papa como Nuncio Apostólico de Ecuador

El Monseñor Andrés Carrascosa Coso ha sido nombrado por el papa Francisco como nuevo Nuncio Apostólico de Ecuador.

Esta designación se dio a conocer la mañana de este jueves, simultáneamente en el Vaticano, Ecuador y Panamá, detalla un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Panamá.

Carrascosa es Nuncio Apostólico de Panamá desde el 12 de enero del 2009, una labor de 8 años y medio, durante los que ha actuado como mediador en conflictos sociales.

"Me llevo el cariño de un país estupendo, me he sentido muy querido en este país", dijo Carrascosa quien estará en Panamá hasta el 18 de julio. Agregó que por el momento el Papa no ha hecho una designación en su reemplazo.