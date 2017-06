Andrés Carrascosa habla sobre sus conversaciones con Noriega y Martinelli

Monseñor Andrés Carrascosa, recientemente nombrado por el papa Francisco como nuevo Nuncio Apostólico en Ecuador, habló sobre las conversaciones que sostuvo con el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien falleció la noche del pasado 29 de mayo, y el expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien actualmente se encuentra detenido en Miami.

En declaraciones a Telemetro Reporta, Carrascosa detalló que en su primera visita al Centro Penitenciario El Renacer sostuvo una reunión con Noriega, “aceptó visitarlo, fui me recibió, conversamos y hubo una cierta química, me mandó a decir no demore en regresar”.

Aseguró que parte de las palabras que dijo quien fue llamado el exhombre fuerte de Panamá en una entrevista exclusiva que ofreció a Telemetro Reporta fue producto de muchos de los diálogos que ambos sostuvieron.

Sobre su encuentro con el exmandatario Ricardo Martinelli, Carrascosa dijo que durante su mandato sostuvieron varias conversaciones “no me toca aconsejar, pero en un diálogo tienes que decir cuidado con la institucionalidad, lo que creía que tenía que decir lo decía con respeto”.

Por otro lado, en la derrota de Cambio Democrático en las elecciones generales de 2014, Carrascosa dijo que en las instalaciones del Tribunal Electoral se encontró con un Ricardo Martinelli en “shock”.

“Cuando se retiraba él (Ricardo Martinelli) se acercó, estaba en shock, había sorpresa, las encuestas decían que ganaban por 10 puntos, sin embargo perdieron por 10 puntos... la gente mintió a las encuestadoras”, afirmó.

Su última reunión con Martinelli, dijo, se registró poco antes de su salida del país en la Nunciatura donde pasó por más de una hora. Según Carrascosa fue un diálogo franco y sereno, sin embargo dijo “puse en un tuit que leo lo que un visitante me dijo pero no leo lo que escuchó”.