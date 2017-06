Ánimos acalorados durante análisis sobre proceso a Martinelli en EEUU

Los ánimos se elevaron este domingo durante un debate y análisis sobre el proceso de audiencia que se desarrolla en los Estados Unidos al expresidente de la República Ricardo Martinelli.

La situación se registró entre el grupo de panelistas que participó en el programa Debate Abierto Dominical, conformado por los abogados Guillermo Cochez; Francisco Carreira; y Cristóbal Arboleda; el excontralor Alvin Weeden; y Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli.

Weeden cuestionó la táctica utilizada por la defensa, quienes a su juicio manejaron el caso con criterios publicitarios que contradijeron y enredaron el tema de la solicitud de fianza al presentar elemento ajenos a ese aspecto.

“No entendí cómo se mezcló todo este tema de la fianza con los elementos de nulidad, de la petición de tantas cosas que surgieron en la audiencia y que me parece que perjudicaron la posibilidad de que el juez decidiera inmediatamente en la audiencia qué iba a hacer frente a la petición de fianza… desde mi punto de vista siento un poquito extraño esa cantidad de yerba que se metió allí… entonces no sé hasta donde los abogados de Martinelli en Miami quedaron sometidos a la influencia del equipo panameño”, expresó.

Ante esto Arboleda, parte del equipo legal del exmandatario respondió “que los abogados del señor Martinelli en Miami que están atendiendo este proceso, son profesionales de mucha experiencia, de mucha competencia y de mucha calidad… entonces no es verdad como ha sugerido Alvin Weeden que fuimos los abogados de Panamá los que fuimos a diseñar la estrategia de cómo manejar el caso de extradición en Estados Unidos, eso no es cierto, nosotros fuimos allá como apoyo a ese equipo… no creo que a esa gente tan capaz y profesional voy a ir a decirle qué y cómo hacerlo”.

En otras ocasiones, durante la intervención de Weeden, Camacho lo interrumpió en varias oportunidades para enfatizar que el expresidente no ha sido imputado por ningún caso y que el proceso en su contra es político y no jurídico, lo cual dio lugar a un acalorado intercambio de posturas.

Por otro lado, los ánimos del debate se volvieron a elevar con relación a las declaraciones de Cochez, quien aseguró que “de que pinchaban, pinchaban, eso se ha probado a la saciedad y no lo hacían subalternos, eso lo hacían con directrices directas”, ente lo cual Arboleda respondió que hasta la fecha no existen pruebas sobre estos señalamientos, “no hay ni una sola evidencia que diga que Ricardo Martinelli instruyó, ejecutó, dio directrices para que se pinchcara a nadie, por tanto decir que Martinelli es el responsable de que pincharan es una postura política”.