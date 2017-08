Polémica por suspensión de la banda de la Escuela República de Haití

La supuesta suspensión de la banda de música de la Escuela República de Haití, ubicada en Parque Lefevre, generó este viernes una polémica y elevó los ánimos entre el instructor de la banda, docentes y el director del plantel educativo.

Según señala el encargado José Gabriel Dimas, el director del plantel ordenó la suspensión de la banda, aún cuando, según aseguró, se han hecho inversiones en la compra artículos musicales.

“Ayer tuvimos una reunión y me dijó que la banda de paraba, ya compramos correas, ya compramos los bolillos, los macetines, las niñas las batutas, ya hemos hecho cierta inversión y yo pienso que ya se ha pagado un dinero, se han comprado ciertos instrumentos y no es lógico si ya los niños desfilaron, que le quiten el entusiasmo, el desánimo, por lo menos allí los niños se recrean, se distraen y colaboran para rendir tributo a la patria, no entiendo cuál es el afán que el director no quiere apoyar a los muchacho", declaró.

En tanto el director del centro educativo, Cecilio Ramos, le expresó al encargado de la banda su molestía ante la denuncia. “Usted es muy liso, usted nos está ocasionando un problema, usted no es docente aquí”, fueron algunas de las frases que expresó.

Por su parte los docentes manifestaron su apoyo ante la decisión del director, señalando que durante los desfiles en conmemoración de los 498 años de la Ciudad de Panamá el pasado 15 de agosto, la participación de los estudiantes no fue el adecuado.

“Tenían que desfilar como un colegio adecuadamente y no lo hicieron, por eso es la molestia del director y todos los docentes lo respaldamos, porque desfilaron de manera vulgar. Confiamos en que la persona que se había seleccionado iba a hacer un buen trabajo, pero el trabajo no fue adecuado, los chiquillos desfilaron con meneo, con vulgaridad y esto es una escuela pública, esto no es una banda independiente ”, enfatizó una de las educadoras.