Anteproyecto busca prohibir el cobro por acceso a playas y ríos en Panamá

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, pretende analizar un anteproyecto de ley que busca prohibir el cobro por acceder a las playas, ríos, costas y balnearios en la República de Panamá.

Miguel Fanovich, diputado del partido Molirena indicó en RPC Radio que presentó el anteproyecto de ley 124 el pasado 31 de enero ante el pleno de la AN, tras la inquietud mostrada por los ciudadanos en los meses de verano y días feriados que acuden a diferentes zonas acuáticas en busca de recreación con sus familias y se encuentran con "el cobro de los espacios públicos".

Explicó que la Comisión contempla analizar cuatro artículos entre ellos, que las playas, ríos, costas y balnearios son de libre acceso al público.

Asimismo, ordenará a las autoridades municipales que deberán “garantizar el libre acceso” a los lugares mencionados anteriormente.

"Las autoridades municipales, sin distinción del cargo que ocupen, no podrán autorizar el cobro por el acceso a playas, ríos, costas y balnearios dentro de su respectiva jurisdicción", detalla la iniciativa apoyada por la diputada Zulay Rodríguez, Iván Picota y Néstor Guardia del Partido Revolucionario Democrático (PRD).



Fanovich señaló que la Constitución Política en su artículo número 258 señala que estos espacios son de uso público, por lo cual no se puede cobrar la entrada a las playas y ríos, sin embargo “se da el cobro por parte de Juntas Comunales y el Municipio.... con la gran cantidad de dinero que reciben no se realiza la limpieza debida por lo cual en muchos hay contaminación".

Agregó que los municipios cuentan con los fondos de la descentralización para hacer frente a los gastos de limpieza, pero no colocan cestos para la disposición de los desechos.

Cabe señalar que los argumentos utilizados para cobrar la entrada es la limpieza de las zonas acuáticas debido a la gran afluencia de personas que acuden a ellas y generan grandes cantidades de basura.