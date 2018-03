Antología de García Márquez recoge su inspiración para un mejor periodismo

Una antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez (1927-2014) presentada en Panamá recoge la inspiración del creador de Macondo para que sirva de herramienta en la búsqueda de un mejor periodismo, más independiente e innovador.

Así lo aseguró en una entrevista con Efe el director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello, que participó en la presentación de la antología titulada "Gabo periodista".

La intención de la publicación, que ya se ha lanzado en Bolivia, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y México, es "justamente dar una herramienta para conocerlo (a García Márquez) mejor, y para que toda esa inspiración sea muy eficaz como motor por la búsqueda de un mejor periodismo en América Latina", dijo Abello.

El autor de "Cien años de soledad" le trazó a Abello la tarea de acaudillar la Fundación, "no para elogiar ni para recordar" al Nobel de Literatura 1982, sino para traducir su inspiración en acciones", y en ese contexto de debe entender esta antología.

Trasladar su inspiración "en acciones educativas, en acciones por un periodismo independiente, un periodismo bien hecho, un periodismo innovador, y eso lo hacemos en la Fundación desde 1995, cuando se creó, a través de talleres, del premio Gabriel García Márquez de Periodismo y del Festival Gabo".

Todo esto, según Abello, se realiza de muchas formas que "de una u otra manera nos remiten necesariamente a su ejemplo, a su estilo, que realmente era una gran vitalidad".

En noviembre de 2017, por iniciativa de la FNPI y del Gobierno colombiano, abrió sus puertas en Cartagena el centro virtual de conocimiento sobre García Márquez, denominado Centro Gabo.

El Centro Gabo tendrá 5 dimensiones centrales: historia personal del escritor en todas sus facetas; el investigador, creador y contador de historias que tiene ramificaciones como la literatura, el periodismo, cine, la televisión y la radio; el educador; el ciudadano y el emprendedor.

La Fundación ahora trabaja también en la recopilación de todas las entrevistas que García Márquez dio en vida, con un material "valiosísimo sobre su pensamiento y sus propuestas", reveló Abello, quien dijo que aprendió mucho del autor colombiano y que le agradece este "privilegio" de permitirle sacar adelante estas ideas.

"Realmente le he entregado mi vida a la Fundación, pero debo decir que eso me hace feliz porque también la he disfrutado mucho, ya que es una organización que está en contacto con periodistas y con instituciones de todo el continente", expresó.

Confesó que aprendió "mucho de García Márquez" y trata "de serle leal a sus ideas como buen alumno de ese maestro", a quien describió como "un hombre profundamente humano, que narró la condición humana de una manera que todavía nos sigue asombrando".

Abello también recordó al Gabo cronista que no solo se obsesionaba por los datos, sino que "distinguía perfectamente la frontera de la literatura, de la ficción y de la imaginación, del dominio de la realidad, de los hechos y del periodismo".

Destacó que si bien en algunas de sus primeras crónicas periodísticas se permitió ciertas licencias literarias, le consta que en la etapa del García Márquez periodista que conoció, de la década de 1980, "es un hombre extremadamente riguroso que insiste en la ética y que insiste en tener claramente diferenciado ambos campos".

"Entonces que no haya duda de eso, y que nos demos cuenta pues que es un hombre que tenía el dominio pleno del arte de contar historias y que distinguía muy bien las que son producto de la imaginación de las que son verdad", remarcó.