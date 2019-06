Anuncian Censo de Salud Preventiva en la Policlínica Manuel María Valdés del 12 al 14 de junio

La Caja de Seguro Social (CSS) anuncia que se estará desarrollando un Censo Nacional de Salud Preventiva del 12 al 14 de junio en la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada San Miguelito.

Detalla que en este censo pueden participar las personas tanto aseguradas como las no aseguradas, de 40 años y más, quienes únicamente deben presentarse en ayuna a las instalaciones, en horario de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. con sus documentos de identidad personal.

Agrega que el objetivo del censo es evaluar la condición de salud de las personas y detectar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia.

Los servicios médicos que de forma integral se brindarán durante estos tres días son:

- Exámenes de laboratorio con resultados inmediatos.

- Evaluación médica de esos resultados.

- Medicamentos ante diagnósticos.

- Vacunación

- Toma de Presión Arterial.

- Perfil nutricional (peso y talla IMC).

- Referencias a especialistas.

- Y mucho más.

Añade que además se ofrecerán charlas educativas para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.