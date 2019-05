Apede reacciona contra decisión de la bancada del PRD sobre Minera Panamá

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes, reaccionó contra la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático de no aprobar el proyecto de ley que establece el contrato entre el Estado y la Minera Panamá, ya que ve en esta una señal peligrosa que atenta contra la activación económica del país.

"Me parece que no corresponde, hay una serie de temas en la Asamblea que son muy importantes. El tema del contrato, precisamente de Minera Panamá, estamos mandando señales al mundo muy peligrosas, nosotros queremos una reactivación económica. Estamos hablando de la falta de institucionalidad, de la demora, es un fallo que hubo en la Corte después de un montón de años... mientras tanto la empresa invirtió más de 7 mil millones de dólares, es la inversión privada más grande que existe en este país. Panamá no se puede dar el lujo de politizar y de jugar con la seguridad jurídica y las inversiones que nos permiten crecer y seguir desarrollándonos".

De Brenes señaló que si esto no se resuelve Panamá no será visto ante el mundo como un país seguro para atraer inversiones extranjeras.

"No podemos 10 años más tarde, con una inversión de 7 mil millones de dólares, ahora decir otra cosa y es muy importante que esto se aclare y que los diputados de todas las bancadas y las autoridades asuman la reponsabilidad que les corresponde en función del interés nacional", señaló la presidenta.

Eleta de Brenes expresó que de no concretarse este tema en las sesiones extraordinarias le corresponderá a la nueva Asamblea tratar este tema tan sensible y pidió no entrar en un juego de poder a los diputados, ya que esta resolución es importante para reactivar la economía nacional.