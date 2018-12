Aprehenden a taxista por caso de agresión a pasajera

El comisionado Ismael Herrera, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional confirmó la aprehensión de un conductor de transporte selectivo (taxi) involucrado en un caso de agresión a una pasajera.

Esto, luego que se divulgara en redes sociales un vídeo donde se muestra a la pasajera del taxi al parecer herida y de rodillas en plena vía.

Herrera expresó “efectivamente hoy fuimos a buscarlo y se encuentra aprehendido, nosotros vamos a hacer las comunicaciones correspondientes con las autoridades para ver el grado de lo que sucedió y escuchar la versión por parte de él, ubicar a la persona afectada y aplicar las sanciones que corresponden”.

Agregó que el caso de agresión podría ser remitido a un Juez de Paz, no obstante si la pasajera presenta lesiones personales pasará a la esfera penal.

#COMUNICADO. Unidades policiales de la #DNOT ponen a órdenes de las autoridades correspondientes al conductor de un vehículo tipo taxi, quien supuestamente agredió a una pasajera. pic.twitter.com/RT6bgU6uNF

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) December 18, 2018



Por su parte, Mario McFarlane contó a Telemetro Reporta que se trataba de una joven que recogió en la vía Fernández de Córdoba con destino hacia Vía Israel, al momento de cobrar su tarifa que fue de B/.2.00, ella le dice que le han cobrado B/. 1.00 o B/.1.50 a él no devolverle los ¢50 la misma se molesta y comenzó a decir palabras ofensivas como “negro asqueroso”.

Posteriormente, se bajo y tiro la puerta del taxi “bien fuerte”, él le llama la atención que el carro lo está pagando y es de una empresa “ella enojada me tira la bolsa, pero tenia un collar estilo llavero, se lo sacó del cuello y empezó a tiramelo, al no poder tocarme ella se golpeó con el collar, no se si fue en el seno o el brazo por eso cae en el piso… pero no la podía agarrar porque iba a decir que la estaba manoseando”.

Reiteró que nunca la tiró del carro y que él acudió a las autoridades pertinente “nadie me ha detenido a mí”.