Arango insta al Gobierno a que “se amarre los pantalones y empiece a recortar gastos”

El exministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, hizo referencia este lunes a distintos temas nacionales, tales como la situación del país, la justicia, la actualidad del sector agropecuario, la producción, las importaciones y la solicitud de dispensa fiscal.

Con relación a ese último punto, cuestionó que el Gobierno esté solicitando 300 millones de dólares la Asamblea Nacional y lo exhorta a tomar medidas para reducir gastos.

“Lo primero que hay que hacer es que el Gobierno se amarre los pantalones y empiece a recortar gastos en viajes, de viáticos, de montones de cosas, de carros que circulan, de gasolina que se pierde, de proyectos que inventan hacer y que no puede manejar bien el Estado. Si el Gobierno no empieza con este ejemplo, el resto de los ciudadanos no nos vamos a montar en la carreta de que hay que poner un orden, que hay que poner disciplina en el país, lo primero que tenemos que hacer es empezar a amarrar los gastos”, enfatizó Arango en la edición matutina de Telemetro Reporta.

En materia de justicia, señaló que “es muy desilusionante ver los comportamientos de las altas autoridades que tenemos en la Corte Suprema, los jueces como cambian fallos, es una cosa que la impunidad está matando al país”.

Agregó que el mensaje que envían a la ciudadanía es “que aquí lo único que vale es robar y hacer lo que le da la gana porque no te va a pasar nada”.

Por otro lado, reiteró su preocupación ante la situación del sector agropecuario, el cual indicó se sigue viendo afectado debido a las importaciones.