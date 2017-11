Arias apunta a fiscal Moore y no a Rabello tras ser señalado en sobornos de Odebrecht

José Domingo Arias, excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático y uno de los mencionados en el escándalo de sobornos de Odebrecht, envió otro mensaje este domingo en relación con la audiencia que validó tres acuerdos de colaboración eficaz de los exejecutivos de Odebrecht.

Esta vez, Arias, expresó, después de haber tuiteado el sábado que, en ningún momento se ha referido al testimonio que habría dado André Rabello sobre Panamá, sino que cuestiona a la fiscal Zuleya Moore, quien hizo una presentación en la audiencia con base en las delaciones.

En ningún momento me he referido al testimonio del Sr. Rabello, ya que no tengo conocimiento del mismo y NADIE lo conoce ya que no es público. Me he referido a los comentarios de la fiscal Zuleika Moore sobre transacciones por 10 millones de dólares a mi persona que desconozco.