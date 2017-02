En medio de críticas, ministro Arosemena asegura que asfaltado en Brisas del Golf era necesario

En medio de múltiples críticas y cuestionamientos, el Ministro de Obras Públicas (MOP) aseguró este miércoles que los trabajos de asfaltado que se desarrollan en el sector de Brisas del Golf eran necesarios.

“Yo tengo fotografías, tu ves la calle de lo que está arriba pero tu no ves lo que está abajo, cuando hay evidencia de una vía donde hay fractura, la calle no se fractura porque se fractura, la calle se fractura porque abajo algún tipo de problemas y estas calles están construidas sobre material arcilloso entonces allí es donde nosotros tenemos que reforzar”, declaró Ramón Arosemena.

El titular del MOP reconoció que la forma en la que se están realizando estas labores no es la ideal, sin embargo dijo que esta es la forma más práctica y económica.

“La forma diría yo, ideal de hacer esto es remover todo lo que está allí, poner una capa de base nueva y hacer todo nuevo y es muy costoso, aparte de las molestias que va a causar en una vía como esta donde miles de vehículos pasan por allí por día, entonces se busca la forma más práctica y más económica de hacer las cosas y eso es lo que estamos haciendo”, indicó.

Cabe señalar que estos trabajos han generado la molestia y críticas de moradores, conductores y distintos miembros de la sociedad civil, entre estos el diputado José Antonio Domínguez quien catalogó los trabajos como “la metida más grande de pata que ha hecho este Gobierno”.

"Eso nunca jamás se ha debido hacer, nadie se opondría a que me mejores mi calle si mi calle está mal, pero la mayoría de la gente consciente dice que esto es una estupidez, las calles estaban perfectas, no necesitaban este asfalto, por qué le han puesto ésto, cuánto cuesta, no tenía ninguna razón de ser”, enfatizó Domínguez.

Con colaboración de Deysi García

@JC_Varela @PresidenciaPma En Brisas del Golf se esta colocando Asfalto en calles en buen estado. MOP coimeando? Corrupción o Persepción!! pic.twitter.com/UqCwUVpVBN — Federico Barrios (@Federico_507) 1 de febrero de 2017

La estupidez mas grande de este gob, asfaltar calles en excelente estado como las de Brisas del Golf. @Traficologo pic.twitter.com/fXefqnWhPJ — Caló (@jorgedeicaza14) 1 de febrero de 2017