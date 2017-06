Arquitecto cataloga Decreto 130 como “inoportuno y bastante confuso”

El arquitecto Jorge Pitalúa, habló este miércoles sobre el Decreto 130 el cual a su juicio es inoportuno y confuso en cuanto a su redacción, sin embargo considera que tiene aspectos positivos.

“Inoportuno porque en este proceso de la Descentralización quedan algunas falencias que no están muy claras y que permitirían que este decreto si no se lleva con criterios técnicos y alejados de cierta subjetividad traería un mayor problema, y confuso porque definitivamente la redacción ha sido bastante confusa que va a permitir también una interpretación no adecuada”, explicó.

Por otro lado señaló que tiene aspectos positivos ya que sirve como una herramienta de toma de decisiones administrativas.