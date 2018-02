Asamblea Nacional aprueba citar al director de la CSS Alfredo Martiz

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar al director general de la Caja de Seguro Social (CSS) Alfredo Martiz, para que conteste un cuestionario.

Las preguntas guardan relación con el estado actual del abastecimiento de medicamentos, la falta de insumos médicos y quirúrgicos para los exámenes de sangre, orina y otros en las distintas instalaciones, así como el desabastecimiento de insulina NPH.

Asimismo contempla preguntas sobre la planificación para resolver la falta de camas en los centro médicos de la CSS, la situación de la Unidad de Atención Primaria (ULAPS) que fue licitada en San Miguelito, el avance y resultados del informe actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el estado de la sala de hemodiálisis y los resultados medibles del plan de reducción de mora quirúrgica.

El diputado Leandro Ávila explicó que la citación de Martiz, “prácticamente cuenta con la aprobación de todos los diputados, ya que sin duda para nosotros no es desconocida la gran cantidad de quejas que tienen los panameño por la escasez de medicamentos, inclusive en el tema de los laboratorios usted se encuentra de manera frecuente como ciudadanoa que son devueltos hacia atrás porque no se le pueden hacer los examenes porque no hay reactivo, entonces tenemos una serie preocupación en esa materia”.