Asamblea hace pública la planilla 080, Antai dice que información está incompleta

La Asamblea Nacional (AN ) publicó en su página web la planilla 080 de contratos por servicios profesionales del personal de los diputados.

En total son 248 páginas con los nombres y cédulas de 3 mil 221 personas que forman parte de esa planilla. De esa cifra, 2 mil 703 personas son promotores deportivos y 518 son promotores comunales, siendo estos últimos los de mayor salarios llegando a devengar hasta 3 mil dólares.

La cuantía de la denominada "Planilla 080" fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares mensuales por diputado en 2014, a principio de la actual administración.

Recientemente, un equipo técnico de la Contraloría General de la República inició una revisión para asegurar que las personas que están cobrando en la planilla están prestando los servicios. Yanibel Ábrego, diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, aseguró que están dispuestos a colaborar y apoyar en estas diligencias.

El contralor Federico Humbert dijo que el objetivo de las mismas no es quitar el salario a las personas sino realizar una verificación. "Cobrar y no trabajar, los llamados botellas, es una lesión al Estado y es sancionablem no solamente a quien recibe el cheque sino a quien lo emiten", dijo Humbert en declaraciones que ofreció en el mes de marzo.

Angélica Maytín, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), reaccionó a la divulgación de esta información y dijo que el documento no tiene fecha ni el estatus de los servidores públicos que allí aparecen.

Agregó que la Antai solicitó copia autenticada de dicha planilla y el plazo para recibir esa información vence hoy a las 4:00 p.m.

En febrero, la Contraloría reveló además que 70 diputados manejaron B/.247 millones a través de Juntas Comunales y Municipios para supuestas ayudas comunitarias y actividades deportivas durante la pasada administración.

Hoy a las 4:00 pm se vence el plazo para recibir la información de la planilla 080 auténticada.



La información que aparece en el sitio Web de la @asambleapa no contiene el estatus de las funciones. pic.twitter.com/o8ga23Q6lQ — ANTAI (@ANTAI_Panama) 26 de abril de 2018