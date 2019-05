Asep niega información sobre cobro de impuesto del sol

Este jueves la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) aclaró que no existe la intención de revivir el impuesto al sol o cargo por uso de red para los clientes de autoconsumo que instalen paneles solares en sus residencias o locales y rechazó cualquier versión surgida sobre el particular.

En un comunicado de prensa la institución explica que "esta aclaración nace luego que un medio local publicara en su edición de este jueves 2 de mayo que la ASEP pretende revivir el impuesto al sol".

"En febrero pasado, la ASEP recibió una propuesta de The World Energy Council Panama, manifestando sus apreciaciones y recomendaciones a la propuesta presentada por la institución bajo el título “Propuesta al Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica No obstante, mediante nota DSAN-782-19, con fecha de 20 de marzo de 2019, la ASEP informó a The World Energy Council Panama que dicha propuesta sería revisada y evaluada dentro de un estudio integral y luego sometida a consulta pública", agrega la nota de prensa.

Luego de esto se comunicó el 30 de abril a la Cámara Panameña de Energía Solar “que la autoridad reguladora no ha emitido ninguna decisión amparada en base a la propuesta realizada por The World Energy Council Panama”.

También se aclaró que este comité (World Energy Council Panama) no es asesor oficial de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por lo cual tampoco se ha emitido pago alguno en concepto de la confección de la propuesta.

Roberto Meana Meléndez, administrador de la Asep, destacó que le resulta extraño lo publicado donde se afirmaba que esta institución intenta revivir el impuesto al sol o cargo por uso de red para los clientes de autoconsumo.

Meana señaló "que en todo momento ha mantenido comunicación formal con la Cámara Panameña de Energía Solar informando sobre el particular, lo cual causa asombro las declaraciones publicadas".