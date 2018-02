Asesoría técnica de empresa española al Idaan será pagada con base en resultados

Las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), salieron este jueves al paso de los cuestionamientos en torno a la asistencia técnica y acompañamiento que recibirán de Aqualia, filial del grupo constructor y de servicios español FCC.

Esto, luego de que Aqualia se adjudicara el contrato para asesorar a la entidad durante los próximos cinco (5) años por 62,6 millones de dólares y trabajará en el área operativa, comercial y administrativa de Panamá Oeste, Centro de la ciudad, Panamá Este y Panamá Norte.



El director del Idaan, Juan Felipe De La Iglesia indicó que el programa tiene como fin mejorar la administración de la entidad y la parte operativa con la última tecnología, avances y conocimientos del mercado actual.

Explicó también que no solo se hará el análisis, sino que la empresa debe entregar resultados, acompañará a la administración de turno trabajando en campo y mejorando lo existente.

Aclaró que es un acompañamiento, "no es una consultoría, es mucho más allá de una consultoría, si esa empresa no logra los retos que tiene que lograr, y no logra lo que se le ha puntualizado específicamente, esa empresa cobra menos, o sea que ellos tienen que trabajar de la mano de nosotros, es más bien, nosotros tenemos que trabajar junto con ellos para poder que esto se dé”.

El funcionario agregó que el proceso de selección de la empresa que llevará esta responsabilidad cumplió con todos los aspectos legales y de transparencia adecuada, siguiendo los procedimientos de la ley para cumplir con las necesidades reales de la institución.

De La Iglesia, consideró que el asesoramiento técnico y acompañamiento es una oportunidad para mejorar la administración y que con el apoyo de operadores internacionales especialistas en el tema de agua "el Idaan pueda convertirse en una empresa pública, modelo y eficiente".

La entidad manifiesta que al momento de concluir el programa, cerca de 400 mil hogares cuenten con acceso mejorado de agua potable domiciliaria y que se reduzca el porcentaje de agua no contabilizada en las redes de distribución del área metropolitana del 50% al 30%.

Además, de aumentar el índice de continuidad en el servicio de agua del 80% al 100% en el mismo período.

El programa también proveerá asistencia técnica al Idaan mediante un plan integral de reingeniería de procesos y estructura de la entidad, la elaboración de un plan maestro del acueducto, estudios de prefactibilidad y diseños finales de obras y equipamiento para redes de conducción y distribución del agua en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá;”buscando además mejorar los procesos comerciales ...así como mejorar la atención a los clientes”.

Reiteraron que la asistencia técnica y acompañamiento forma parte del plan estratégico del Gobierno para resolver las carencias de agua potable y alcantarillado sanitario de todo el país.

Cabe señalar que después de un año de haberse iniciado la asistencia técnica y acompañamiento a Idaan se podrán percibir los resultados lo cuales aumentarán a medida que se vayan haciendo las inversiones en las áreas de impacto.