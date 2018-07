Atleta que representó a Panamá en campeonato en Finlandia señala falta de apoyo

El sociólogo Gilberto Toro y el atleta colonense Antonio Grant, quien recientemente participó en el Campeonato Mundial U20 de atletismo en Finlandia, cuestionaron este miércoles la falta de apoyo por parte de las autoridades al deporte panameño.

Grant detalló que para su participación en esa competencia internacional no recibió apoyo oficial de las autoridades, “Pandeporte, lo que es el Presidente, nada por el estilo, nada de apoyo”, y agregó que únicamente el Comité Olímpico lo ayudó con el uniforme.

Explicó que tuvo dificultades en la participación, ya que el viaje lo realizó dos días después del día que debía, por lo que no tuvo la posibilidad de adaptarse al cambio de horario.

“Fue como una pelea, yo tuve que venir a Panamá para ver si yo iba siempre o no, van dos veces que hacen eso, tenía que irme el viernes pero me mandaron el domingo y llegué el martes por la madrugada, el miércoles competía así que no tuve nada de descanso. Competí la semifinal, quedé de tercero, corrí la semifinal cansado porque no me había podido adaptar al cambio de horario, terminé y la glándula respiratoria de me cerró y estuve hospitalizado casi en un coma”, indicó el atleta.