"Aumento del ITBMS causaría una desaceleración en el ritmo de inversiones", De La Guardia

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), Jorge Juan De La Guardia, expresó esta tarde que no ve viable que el Gobierno aumente el Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS), indicando además que el presidente Laurentino Cortizo había prometido no aumentar ningún impuesto.

Las declaraciones de De La Guardia se emiten luego de que se diera a conocer la recomendación del Centro Internacional de Administraciones Tributarias (CIAT) al gobierno panameño de aumentar el ITBMS de un 7% a un 9%.

"Mire el Gobierno Nacional ha dicho desde un principio que no va incrementar ningún impuesto, por lo menos no en un corto plazo, hay otras alternativas antes que incrementar los impuestos y en estos momentos como está el crecimiento de la economía, que está un poquito a la baja, no es el momento para incrementar los impuestos, porque eso lo que te causa es una desaceleración en el ritmo de inversiones", señaló el presidente de la CCIAP.

De La Guardia instó al Gobierno a buscar otras maneras de recaudación más creativas, aunque destacó que posiblemente sí se den aumentos en este impuesto más adelante.

"Hay otras maneras de aumentar la recaudación, hay maneras más creativas, por ejemplo la de ver cómo se pueden incrementar la recaudación de los impuestos existentes a través de medidas que prevengan la evasión fiscal, por ejemplo están los decretos de agentes retenedores de ITBMS que ha sido una medida creativa para incrementar los ingresos, sin aumentar los impuestos", puntualizó De La Guardia.

El presidente de la CCIAP señaló que confía en que el presidente no aumente este impuesto, por lo menos hasta que la economía no esté en su máximo potencial.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio