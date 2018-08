Aupsa: lotes de galletas elaboradas con ingrediente con salmonella no han ingresado al país

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) informó que no han ingresado a Panamá los lotes de galletas Ritz Cheese Cracker Sandwiches y Ritz Bits Cheese con posible presencia de Salmonella en algunos de sus ingredientes.

De acuerdo con la institución, a través de una revisión exhaustiva de su Sistema de Notificación se confirmó que las galletas que ingresaron al país no corresponden a las señaladas en la alerta de retiro voluntario emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

En la alerta se advirtió de una posible presencia de Salmonella en el ingrediente suero de leche el polvo, utilizado para Ritz Cheese Cracker Sandwiches y Ritz Bits Cheese.

La Aupsa indicó que todos los productos afectados tiene fecha de caducidad o expiración ente el 7 de marzo de 2019 hasta el 13 de abril de 2019, mientras que los que se encuentran en el país tiene fecha de vencimiento hasta el 15 de diciembre de 2018.

FOOD RECALL: Mondelez Global LLC is recalling Ritz sandwiches and Ritz bits cheese products because an ingredient could be contaminated with Salmonella. There are no related illnesses. FDA is investigating and will provide more info as we learn more https://t.co/NgoDtMih4A pic.twitter.com/NbSdXYGHxq