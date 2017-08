Autora panameña Rose Marie Tapia minimiza a los que "envidian" su obra

La escritora panameña Rose Marie Tapia, quien presume de vivir ya enteramente de sus libros, no se complica con los detractores de su narrativa que, dijo, destilan "el veneno de la envidia", y estrenará su novela "Vida de Compromiso" en la XIII Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL).

La novelista afirmó en una entrevista con Efe que estas detracciones no la apartan del sendero del éxito al que la han llevado sus cientos de lectores, que la defienden "como espartanos" ante las críticas y reproches a su prolífica producción.

Tapia (Panamá, 1947) señaló que su éxito como autora obedece a que sus detractores "no significan nada" pues "son personas que de sus heridas abiertas por la envidia, manan ese veneno que ingieren ellos mismos, no el lector, que no se deja afectar por ese ego ni ese veneno".

La narradora está convencida de que los difamadores "no tienen voz, tienen ego" y que el lector, "que tiene voz, no le interesa lo que digan esas personas".

"La envidia les impide tener su propia voz porque son gente que se arrebaña, y por eso son gente peligrosa porque suplen con números (y cantidad) la poca fuerza que tienen con su incompetencia. Son fugitivos del éxito", apuntó.

Alguno que otro de sus vituperadores se oculta bajo seudónimos para lanzar sus dardos, resaltó.

.-¿Pero cuál es la recurrencia en las críticas que te hacen tus opositores?

.-"Es que ni siquiera me han leído. Es que no soportan al que da un paso adelante y se destaca, no lo perdonan. Entonces contra eso no se puede hacer otra cosa que aceptar esos ladridos como un homenaje al mérito. Pero la propaganda, aunque sea mala, ayuda pues te mencionan, te mantiene vigente y muchos de los que la oyen por curiosidad se convierten en tus lectores".

La autora presentará su nueva novela "Vida de compromiso" en la FIL que se celebrará en el Centro de Convenciones Atlapa del 15 al 20 de agosto, con Colombia como país invitado y la participación de escritores de España, Brasil, México, Nicaragua, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Marruecos, Francia, EE.UU. y Panamá.

"Vida de compromiso", editada en marzo pasado, es una semblanza sobre la vida de su madre Rosa Rodríguez de Tapia (1915-1986) que fue educadora y maestra de primer grado por un periodo de 30 años, que, dijo, "tuvo esa vida de compromiso y de entrega a la educación".

Desde que publicó su "Caminos y encuentros" (2000) distinguida con mención de honor en el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, Tapia tiene 17 años de escribir y 21 novelas editadas, todas con tramas, sociales y políticas, descomplicadas, de fácil lectura y a precio accesible.

Solamente de "Roberto por el buen camino" (2004), Tapia, quien desde 2012 terminó su fase de auto-editora y paso a ser representada por la Distribuidora De Lewis de Panamá, ha vendido más de 89.000 ejemplares.

Además de su estilo narrativo accesible, buena parte de su éxito, confiesa, radica en una estrategia de mercado que aprendió de cuando era una empresaria, y también de la creación de círculos de lectura denominados "Siembra de lectores" en todo el país.

Detalló que hasta el momento existen un total de 277 círculos de lectura presenciales, y uno virtual con 5.122 miembros, bajo dicho programa que cuenta, además, con un banco de 4.000 libros de diversos autores, universales y panameños, y diferentes géneros.

Cada uno de estos lectores, destacó, "tiene el compromiso conmigo de buscar aunque sea un lector, porque por eso son sembradores de lectores", señalando el caso de una señora que logró conseguir 64 durante una lectura colectiva.

Admite que ella misma es una "lectora voraz" con un promedio de entre 150 a 180 libros leídos al año, y 200 en 2016, de los cuales han ejercido influencia en su literatura Ken Follet, Isabel Allende y Roberto Bolaño, entre otros.

Además lee ensayo y hace tres años estudia filosofía en línea, reconociendo su admiración por el filósofo alemán Martin Heidegger.

"Leo de todo, y tal vez eso me ha dado un estilo propio porque tengo tantas lecturas acumuladas que no he tenido otro remedio que sacar mi propia voz", presumió.

Tapia anunció que para 2019 sacará una obra sobre el tema político, pero no quiso adelantar nada sobre su trama "por mi seguridad", aunque, dijo: "será mi novela más atrevida".

Admitió, sin embargo, que se decanta por el tema político, en el que se siente "como pez en el agua", porque, remarcó: "cómo me gusta llevar a los políticos corruptos contra las cuerdas y noquearlos".