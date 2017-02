Autores de robo en banco de Chanis forman parte de grupo organizado, MP

El Ministerio Público (MP) informó este lunes que los autores del robo y homicidio en el Banco General de Chanis se trata de un grupo “bien organizado”.

El fiscal Rafael Baloyes explicó en conferencia de prensa que están seguros de “que para poder entrar a esta entidad bancaria, realizar actos idóneos para perfeccionar el delito, dejar vehículos abandonados que fueron robados anteriormente, se trata de un grupo bien organizado”.

Boloyes manifestó que existen pruebas directas e indirectas de que las personas procesadas e imputadas tuvieron un grado de participación distinta y dijo entender la decisión del juez más no compartirla, “nos toca apelar y batallar ante un tribunal colegiado, lo que voy a hacer”.

El fiscal insistió en que existen los elementos que dan como resultado que esas personas pudiesen estar detenidas y no bajo una medida cautelar distinta.

Explicó que el juez probablemente quería una prueba científica “una realidad que no necesariamente lo vamos a tener en 24 horas, las pruebas iniciales son importantísimas y los jueces van a tener esas pruebas iniciales y no necesariamente una prueba científica, sí la voy a tener en un juicio”.

Por su parte, el fiscal Azael Samaniego, hijo de Alina Ivaldi, quien murió en el hecho, aseguró que "nada" tiene que ver su vinculación al MP y dijo que dejará que la justicia tome el control de las investigaciones para dar con los verdaderos autores del hecho.

Samaniego señaló que él y su familia no guardan rencor "soy un miembro activo de la institución, pero esta vez me tocó vivir la peor parte, en este caso me ha tocado vivir lo que día a día trabajamos, y de la manera más fuerte y con la persona mpas entrañable que uno puede tener en su vida, la madre".

Tras una audiencia de control que inició a las 10:00 a.m de ayer , el juez de garantías ordenó detención provisional a un joven por robo, homicidio y posesión de arma, mientras que los otros tres sospechosos se les decretó medida cautelar de reporte los días lunes, miércoles y viernes.

El Ministerio Público apeló la medida cautelar impuesta, en donde el juez de la causa fijó el día jueves 16 de febrero, a las 2:00 p.m, como fecha para la realización de la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelación.

En el hecho que se registró el pasado 10 de febrero, también resultó herido un guardia de seguridad.