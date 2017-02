Autoridades del tránsito se reunirán con transportistas piratas por tema de infracciones

El director nacional de Operaciones del Tránsito, Javier Fanuco informó que este martes sostendrán, a partir de las 9:00 a.m, una reunión con transportistas del servicio de transporte alternativo o “piratas” para abordar sobre el tema de infracciones de tránsito.

Esto luego de que el día de ayer, un grupo de conductores de buses piratas de la ruta de Torrijos Carter-Corredor Norte realizaron cierres en la Plaza 5 de Mayo denunciando persecución por parte de las unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito.

En declaraciones a Telemetro Reporta, Fanuco señaló que “yo no comprendo como un persona o propietario de un vehículo se le dice que no puede tener papel ahumado se le pone una boleta y el vehículo continúa, no tiene licencia apropiada, manejando de manera inapropiada, que recogen a los pasajeros donde les da la gana”.

El jefe de Operaciones del Tránsito dijo que si bien es cierto, estos transportistas brinda un servicio a la ciudadanía, deben hacerlo cumpliendo las reglas y aseguró que continuarán colocando sanciones a quienes cometan infracciones.