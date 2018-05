Tribunal acepta que defensa de Martinelli desista de apelación a condición de extraditable

El Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta autorizó a la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que desista del recurso de apelación que había sido presentado contra la negación del Hábeas Corpus que buscaba revocar el fallo que lo halló extraditable.

Así lo dio a conocer el vocero personal del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, esto luego de que la defensa en Estado Unidos hiciera la solicitud de desistimiento de la apelación el pasado 24 de mayo.

"El presidente Martinelli tomó la decisión de desistir de esta apelación, pero ese desistimiento no es automático, ese desistimiento tenía que ser autorizado como fue autorizado hoy por el Circuito Undécimo, ya a partir de hoy se retira esa apelación y entonces pasará a la otra esfera", declaró Camacho.

Explicó que en este caso la siguiente esfera es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al cual le corresponderá tomar la decisión de si se extradita o no al expresidente Martinelli.

"Es una decisión que tiene que tomar el Departamento de Estado... de acuerdo a lo que me dicen los abogados, una vez esto está en manos del Departamento de Estado, esto puede tomarse un plazo máximo de 60 días. Puede ser que el Departamento de Estado decida que sencillamente no lo extradita, o puede ser que no solamente no lo extradita sino que también le otorga asilo político".

Con relación a la apelación presentada por la Fiscalía de EEUU por la fianza de excarcelación que le fue concedida a Martinelli, Camacho explicó que "se cae porque hay que recordar que la Juez Marcia Cook otorgó la fianza bajo el concepto de que el expresidente Martinelli iba a apelar y que esa apelación tenía un alto grado de probabilidad de que fuera acogida, osea la apelación a la fianza se puede decir que estaba amarrada con la apelación que nosotros presentamos en la Corte Federal de Atlanta, apelación que hoy se formaliza la autorización para el retiro y por lo tanto el tema de la fianza es periodico de ayer".

El desistimiento se da tras el anunció hecho por Martinelli el miércoles 23, mediante una carta escrita a mano, en la que señaló la decisión de esperar su extradición a Panamá, abandonando los recursos y apelaciones ante el Tribunal de Atlanta.

El expresidente panameño quien se encuentra detenido en Miami desde el pasado 12 de junio 2017, desiste con esa carta a todos los recursos legales que impedían el normal proceso de extradición al país, que había sido solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá el 28 de septiembre de 2016, atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro de la investigación por supuestos "pinchazos" o escuchas ilegales a 150 personas.