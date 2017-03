Avances y falta de consensos en debate de quinto bloque de reformas electorales

Los diputados Leandro Ávila y Luis Eduardo Quirós, explicaron la mañana de este miércoles los avances alcanzados en cuanto a la discusión del quinto bloque del proyecto de reformas al Código Electoral, dentro del cual se han establecido puntos como el tope de donaciones privadas, el periodo de campaña, el financiamiento de la campaña presidencial, entre otros.

Quirós indicó que se han logrado avances positivos, detallando que entre los puntos importantes, se acortan los periodos de campaña, para la campaña grande se establecen dos meses únicamente y para la campañas primaria 45 días, además se establece el tope de donaciones privadas en aproximadamente 350 mil dólares máximo para las candidaturas a diputado y las campañas presidenciales solo podrán financiar sus propagandas políticas a través del financiamiento público y finalizado el torneo electoral las donaciones serán publicadas por el Tribunal Electoral.

Por otro lado, con relación a los circuitos plurinominales indicó que “se ha afinado una fórmula, los partidos que tienen derecho a un residuo máximo, porque siempre se hablaba en contra del voto plancha, que favorecía a los que somos partidos grandes, que tienen posibilidad de tener más diputados, lo que se busca es la participación de las minorías y se estableció ese tipo de control que después de otorgada una curul por cociente o por medio cociente, el partido que tenga derecho a residuo solamente tiene derecho a uno”.

Por su parte Ávila manifestó tener dudas de que estas reformas vayan a ser 100% del agrado de la sociedad civil, agregando que esta es la Asamblea más difícil que ha visto en tres periodos, “difícil porque ningún partido tiene liderazgo y prevalecen en ocasiones los intereses individuales e intereses de grupo”.

También expresó su desacuerdo con el tema de el residuo, “el hecho de que pudieran limitar a un partido a que solamente pueda correr por un residuo a mi me parece totlamente amoral, porque al contrario de lo que al gente piensa, las personas que salen por residuo no es porque tienen poquitos votos, es porque tienen un partido donde sacaste un cociente de 20 mil, no pueden participar por el medio cociente, asique tu partido tiene que esperar que le repartan las curules a todos los partidos que han sacado menos votos y después que eso de sa se busca el más votado”.

En cuanto al tema de paridad, Quirós indicó que no tiene definición todavía, “estamos en este momento tratando de determinarlo, porque hay quienes quieren un punto medio y quienes se oponen, en ese punto estamos un poquito trancado, debemos terminar de definirlo en las próximas horas”