Fiscal pedirá otra audiencia para imputar a Martinelli por caso de indultos

El magistrado José Ayú Prado, Juez de Garantías en la causa sobre indultos abierta al expresidente Ricardo Martinelli ordenó la finalización de la audiencia de imputación de cargos programada para este miércoles y acogió la solicitud del Magistrado Fiscal, Abel Zamorano, quien anunció que pedirá una nueva fecha de audiencia al conocerse la detención en Miami, del exmandatario.

"Este Magistrado de Garantías da por finalizada la audiencia de imputación sin ninguna decisión atendiendo la solicitud del Magistrado Fiscal, sin perjuicio de que alguna de las partes, la defensa particular, la defensa pública o el fiscal pueda solicitar una audiencia, aquí no hay nada ejecutoriado", expresó al finalizar la audiencia a las 9:47 a.m. y después de autorizar a las 9:17 a.m., a la defensa pública para ocupar el puesto del abogado Sidney Sittón, quien no acudió porque permanece en Miami, Estados Unidos.

Al inicio de la audiencia, la Oficina Judicial dio lectura a una carta firmada por el expresidente en la que rechaza la imposición de un abogado de oficio y también se leyó la petición del abogado principal de este caso, Sidney Sittón para que suspenda la audiencia.

Sin embargo, el magistrado Zamorano indicó que la defensa técnica de Martinelli no era apta para pedir la suspensión, sino la Fiscalía que solicitó esta audiencia de imputación que inició el 10 de mayo y se extendió hasta hoy. Zamorano consideró la petición de una nueva fecha, luego de conocer sobre la carta firmada por Martinelli de quien dijo, está plenamente informado de lo que ocurre en este caso. Sin embargo, el fiscal también dejó claro que es un hecho público la situación del expresidente, detenido en Miami desde el pasado 12 de junio.

Martinelli estuvo representado por dos defensores de oficio, quienes asistieron acompañados de un equipo de la defensa pública. El Magistrado hizo constar en acta que ante una nueva audiencia se tomarán las previsiones bajo el artículo 10 del Código Procesal Penal para pedir la presencia de la defensores públicos e impedir que la dinámica del proceso se interrumpa por "renuncia, abandono, sustitución, o excusa" de los abogados defensores.