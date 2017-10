Ayú Prado se refiere a contenido del fallo sobre investigación de caso Odebrecht

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado manifestó no haber leído a profundidad el fallo emitido por la juez Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, en el que niega una solicitud del Ministerio Público (MP) para extender el término para la investigación en el caso Odebrecht, sin embargo hizo algunas apreciaciones sobre dicha decisión.

"Me llama la atención ….que la fiscal solicitó una prórroga de dos meses adicionales para hacer una vista fiscal no para continuar la investigación", expresó Ayú Prado .

Asimismo, indicó que para solicitar un prórroga, el Código Judicial en su artículo 20-33, en el segundo párrafo establece que no debe haber detenidos y "según lo que se lee hay detenidos, no entiendo bien como un fiscal pide prórroga, cuando la ley dice que no se puede si hay detenidos".



Por su parte, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell advirtió de la posibilidad de que el escándalo internacional de la constructora brasileña Odebrecht quede impune, después de que una juez haya negado una prórroga para continuar con las investigaciones.

La fiscal explica que los argumentos del tribunal para negar la extensión a la investigación que, sostuvo, "es de alta complejidad, de carácter transnacional y se ha desarrollado en todos los países sin limites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación".