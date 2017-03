Ayú Prado defiende los nombramientos en el Órgano Judicial

Tras la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional contra la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado José Ayú Prado justificó este miércoles los nombramientos dentro del Órgano Judicial.

El magistrado presidente de la CSJ, aunque aseguró que no conoce la denuncia, dijo que los nombramientos de personal se hicieron de forma "transparente" y con carácter "participativo", y agregó que las contrataciones se firmaron tomando en cuenta "que no tenemos fondos para la implementación de la Carrera Judicial".

Ayú Prado citó el artículo 558 del Código Procesal Penal para defender dichos nombramientos, que asegura son potestad de la Corte y no de los jueces o de los magistrados de apelaciones. "Ellos no tienen facultad de nombrar a nadie y según me dicen la queja es que los jueces y magistrados deben nombrar a su personal y eso no está contemplado en el Código Procesal Penal", afirmó.

La denuncia contra Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, quienes conforman la junta directiva de la CSJ se presentó ayer en la Asamblea Nacional, por parte de los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia quienes consideran que, se ha violado el proceso establecido en la Constitución para nombrar a los funcionarios del Órgano Judicial.