Ayú Prado no descarta reelección en la presidencia de la Corte

El magistrado José Ayú Prado, señaló este lunes que está considerando una posible reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia por tercer período consecutivo.

"El reglamento de la Corte no establece un cortapisas, o sea no hay una prohibición, uno no se reelige, a uno lo reeligen", dijo Ayú Prado, a la vez mencionó que por el momento no puede dar mayores detalles debido a que durante el mes de diciembre se debe dar el nombramiento de dos nuevos magistrados.

El presidente del Órgano Judicial dijo que en este momento es muy pronto para hablar del tema porque a fin de año se debe dar el nombramiento de los magistrados que reemplacen a Jerónimo Mejía y Oyden Ortega, sin embargo una vez se den las designaciones, si cuenta con el apoyo buscaría la reelección.

Agregó que de igual forma está pendiente por definirse si Abel Zamorano será ratificado o nombrarán a algún otro como principal "hay muchas variables y sería esperar a ver qué va a pasar, si se cuenta con el apoyo una consecuencia directa sería lo que usted acaba de decir", respondió al volver a ser cuestionado sobre sus intenciones de reelección.

Ayú Prado fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia en su segundo período en enero de 2017.