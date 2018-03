Bancada Panameñista presentará Amparo de Garantías por reconformación de Credenciales

El diputado Luis Eduardo Quirós informó que la bancada Panameñista presentará un Amparo de Garantías Constitucional contra la eleccion de los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Quirós indicó que la reconformación de la comisión con al escogencia de los nuevos miembros no es legal y sostiene que "no existe comisión de Credenciales, no la reconocemos y todo lo que ellos hagan no va a tener valor porque esa comisión no es lehgal y es puria".

Además anunció que se está presentando una reconsideracion de la advertencia de insconstitucinalidad presentada por la desmantelación de la Comisión de Credenciales, y que no fue enviada a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma adelantó que presentarán otra serie de recursos ante todo lo actuado por la Asamblea Nacional, y que el equipo legal se su encuentra trabajando sobre las acciones a interponer y que serán anunciadas periodicamente.

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió la noche del lunes a los nuevos integrantes de la Comisión de Credenciales luego que fuera desmantelada aquella que inició el actual periodo legislativo.

Tras una votación, la nueva comisión quedó conformada por los siguientes miembros: Fernando Carrillo, del Cambio Democrático Sergio "Chello" Gálvez, del Cambio Democrático; Juan Poveda, del Cambio Democrático; Rubén De León, Partido Revolucionario Democrático ; Alfredo Pérez, Partido Revolucionario Democrático; Elías Castillo, Partido Revolucionario Democrático; Luis Eduardo Quirós, partido Panameñista; Jorge Alberto Rosas, partido Panameñista: Ana Matilde Gómez, diputada por la libre postulación.

Después de los resultados, Quirós y Rosas rechazaron participar de la comisión, debido a que argumentan debido a que el acto de conformación el ilegal y viola artículos del reglamento interno del Hemiciclo Legislativo.