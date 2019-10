Bancada Panameñista no apoyará propuestas de reforma que no tengan el apoyo ciudadano

635x357 Bancada Panameñista no apoyará propuestas de reforma que no hayan sido ampliamente debatidas. Foto/Asamblea Nacional.

La bancada de diputados del Partido Panameñista dio a conocer este miércoles que no apoyará las propuestas de reformas constitucionales que no hayan sido debatidas de forma amplia.

"Vemos con preocupación que se pretenda incluir modificaciones que no surjan del consenso. La Bancada Panameñista no apoyará ninguna propuesta que no haya sido ampliamente debatida y que no tenga el apoyo ciudadano, y votará en contra de cualquier modificación que no sea producto de las consultas ciudadanas realizadas para tal fin", señala mediante un comunicado.

Manifiesta que cree en el diálogo como mecanismo de consenso y seguirá realizando esfuerzos y presentando aportes "objetivos y mesurados", con el objetivo de profundizar cambios de forma y fondo que establezcan pilares sólidos para que los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sean eficientes, modernos y transparentes.

Agrega que mantiene la posición a favor de una Asamblea Constituyente Paralela como mecanismo adecuado para "reformar integralmente" la Constitución Política de la República de Panamá, sin embargo, expresa que valora la iniciativa del Ejecutivo de enviar a la Asamblea Nacional, el proyecto de reformas constitucionales elaborado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Detalla que dicho documento "recoge importantes aportes de la sociedad civil que exige, desde hace algún tiempo, ajustes y nuevas directrices que adecenten el funcionamiento del Estado panameño".