Bancada independiente votará en contra de reformas que "estén alejadas del anhelo ciudadano"

Los cinco diputados que conforman la bancada independiente informaron este martes, que apoyarán ocho propuestas ciudadanas de reformas constitucionales que buscan una mejor Constitución y una separación de poderes real que reduzca la corrupción.

Los diputados Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Adán Bejerano, Edison Broce y Raúl Fernández publicaron una lista de iniciativas sobre limitar la reelección de todos los cargos de elección popular, cambiar la forma poco transparente y el cómo se investiga a los magistrados y diputados.

Asimismo, buscan asegurar una revocatoria de mandato que nazca de la ciudadanía y no solamente de las cúpulas partidistas; y mejorar el sistema judicial para que sea imparcial e independiente.

Mediante un comunicado, los diputados independientes indicaron que buscan establecer la obligación constitucional del voto nominal y público de los diputados y asegurar la meritocracia y la imparcialidad en el servicio público y eliminar el clientelismo profesional.

Solicitan también crear más espacios de participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas, así como luchar por otros avances importantes en materia de educación de calidad, medio ambiente, salud como derecho humano, seguridad ciudadana e inclusión.

La bancada independiente dejó claro que "va a votar en contra de todas las propuestas que estén alejadas del anhelo ciudadano y que no sean presentadas y analizadas de acuerdo a un proceso que permita hacer un estudio real y profundo de lo propuesto por los demás diputados”, enfatizó el comunicado.

Expresaron que se sienten impotentes frente al proceso poco transparente y le hicieron un llamado a la mayoría parlamentaria oficialista para que entienda el sentir de los panameños que nos dieron sus votos para trabajar para ellos, y no a espaldas de sus intereses.

El diputado Broce publicó en su cuenta de Twitter que este miércoles formalizará una solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, para que se suspenda el debate de las reformas constitucionales y se les dé el trámite correspondiente en la legislatura de enero próximo.

Este martes, se declaró un receso de la discusión del segundo bloque de reformas constitucionales en primer debate para continuar este miércoles a las 2:00 p.m.

NO a reformas cosméticas que no resuelven problemas de institucionalidad ni ofrecen principios de servicios públicos de excelencia.



NO a reformas apresuradas sin los debates de altura que ameritan.



Estamos dispuestos a trabajar, pero de la forma correcta. #Comunicado pic.twitter.com/OEmNb4rS4N