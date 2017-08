Fallo de la Corte condena al Banco Nacional a pagar multa de 5.3 mdd a empresa uruguaya

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitido en 2008 condenó al Banco Nacional de Panamá a pagar la suma de 5.3 millones de dólares en concepto de indemnización a la empresa constructora Urupan S.A., a la que rescindió tres contratos de unos 700 mil dólares.

Rolando De León, gerente general del Banco Nacional detalló a Telemetro Reporta que todo inició cuando la entidad bancaria hizo una contratación a la empresa para la construcción de una sucursal, sin embargo la empresa no cumplió con el tiempo establecido para culminar la obra por lo que se rescindió el contrato.

La constructora presentó el reclamo que llega hasta la CSJ, y además interponen otra acción demandando compensación por 6 millones de dólares. La Corte falla en 2008 y la favorece con 7.1 millones de dólares, sin embargo el Banco Nacional pide una reconsideración y la cifra baja a 5.3 millones de dólares.

La medida es calificada por De León como “injusta” y dijo que no se siente “moralmente” en disposición de efectuar el pago, además aseguró que afecta directamente al pueblo panameño, ya que las utilidades del banco se utilizan en obras sociales.

“Esta en una situación difícil ya que se ha dado en condiciones no claras...eso no está bien, tenemos el deber como funcionarios de proteger el patrimonio de este país y utilizar todas las medidas para evitar que se haga una injusticia”, señaló.

Ahora las opciones no son muchas, dijo De León, ya que corren el riesgo de ser demandados por desacato, “son los riesgos que como administradores tenemos que asumir, tengo la esperanza de que algo se pueda hacer. No me sentiría bien siendo administrador firmando esos cheques”.