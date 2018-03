Banda Republicana dará concierto el 4 de marzo para despedir vacaciones escolares

El próximo 4 de marzo se llevará a cabo un concierto en el Parque Urraca, ubicado en la Avenida Balboa, con el objetivo de despedir las vacaciones escolares.

El concierto será realizado por la Banda Republicana, la cual deleitará a chicos y grandes con las melodías de películas y programas de televisión tales como Star Wars, Superman, Let it go (Frozen), Marcha Turca, entre otras piezas musicales.

Asimismo la actividad contará con talleres de masilla, pintura, juegos de antaño, malabares, clases de salsa entre otras actividades, con la finalidad de lograr el rescate de los espacios públicos y brindar un sano esparcimiento a toda la familia.

Está será “la primera retreta del año, dedicada a los niños y niñas para que disfruten junto a sus padres este evento como despedida de vacaciones”, destaca el Ministerio de Gobierno (Mingob), el cual llevará a cabo el evento en conjunto con la Alcaldía de Panamá.