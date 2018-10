Banfield defiende imposición de multas por estacionar en nuevas aceras de la Ciudad

Para la alcaldesa encargada del distrito de Panamá, Raisa Banfield, la imposición de multas por estacionar sobre aceras o áreas verdes de la Ciudad, no son una novedad, sino más bien una necesidad ante una situación que califica de "anarquía" en el uso del espacio público.

Y su defensa a estas multas surge, tras circular en redes sociales una multa de B/.100.00 impuesta a un conductor que estacionó sobre una de las aceras revitalizadas, proyecto que impulsa la actual administración alcaldicia.

Según Banfield, estas multas están reglamentadas mediante el Decreto Alcaldicio de 20 diciembre de 2016, que responde a personas que al inicio de los proyectos en la ciudad comenzaron a estacionar, de acuerdo con la funcionaria, no solo en aceras, sino en parques y áreas verdes.

"Ya existían multas por mal estacionados, pero se incrementan para ver si tocándole el bolsillo, la gente le tocaba la conciencia ciudadana de que hay lugares donde no te puedes parquear", expresó Banfield.

La alcaldesa encargada hizo énfasis en que se está haciendo una inversión general para el rescate de los espacios públicos y no se puede percibir que en estos lugares las personas pueden utilizarlas de aparcamientos. "Toda esta inversion que se está haciendo en recuperación de espacio público, en desincentivo al uso del carro particular no obedece a un capricho del alcalde, de un arquitecto o de un proyectista, obedece a una dinámica global en función de la adaptación de las ciudades que cada vez somos más y el espacio es el mismo", reiteró la funcionaria.

Banfield sugirió a los conductores hacer uso de estacionamientos disponibles en la ciudad, pagar por ellos y caminar hacia las oficinas o instituciones donde se dirigen, esto concluyó, es la corresponsabilidad de los ciudadanos con respecto a los proyectos.

De acuerdo a las nuevas multas que acoge el decreto de 2016 están, le costará a un conductor B/.100.00 o el doble si hay reincidencia, por estacionar en acera revitalizada, área verde revitalizada, estacionar en espacio público revitalizado y B/.75.00 por estacionar en estaciones del Metro y paradas del Metro Bus.