Banfield pide devolver a primer debate proyecto que crea límites costeros en Donoso

La vicealcaldesa de Panamá, Raisa Banfield manifestó su rechazo al proyecto de Ley que 567 que fomenta el desarrollo turístico creando límites a polígono costero en el distrito de Donoso Colón.

Para Banfield es muy preocupantes lo que se busca hacer con el proyecto, toda vez que se utiliza el argumento de derecho posesorio de los campesinos sobre las áreas costeras como carta de negociación " y sabemos que se convierten los títulos de propiedad en un atractivo para los grandes intereses económicos que luego se apoderan de los espacios costeros de todos los panameños, porque no le puedes comprar un derecho posesorio, pero un título de propiedad sí".

"Fue una intención de gol que se puede anular, porque no es para el beneficio de la Nación, no es para el beneficio de los mayores interese de estos campesinos tampoco, porque al final los miles de dólares que les den se acaban, y eso no genera un desarrollo sostenible ni para ellos, ni para el país", dijo Banfield, quien pide que se creen negocios sostenibles dentro de las áreas protegidas.

Indicó que no se trata de prohibir las inversiones en zonas protegidas, y señaló que de hecho hay incentivos para generar negocios que favorezcan a los principales actores de estas regiones, pero se debe tener mucha cautela porque las áreas protegidas no se pueden disminuir y con las inversiones puentes y carreteras que se están construyendo en Colón muchos comerciantes se han interesado.

Ante esto la vicealcaldesa instó a la Asamblea Nacional a rechazar el proyecto en segundo debate y lo devuelvan a la Comisión de Comercio para que sea analizado y se genere un ordenamiento en beneficio del área protegida.

Más temprano el diputado Nelson Jackson indicó que el proyecto busca segregar el área costera del distrito y que cada uno de las personas que reside en el lugar puedan obtener sus títulos de propiedad sobre la tierra donde viven.