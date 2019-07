Barés: "Le pedimos a la procuradora que investigue lo de los medicamentos vencidos"

Roger Barés, presidente del Comité de protección al paciente y familiares, expresó en RPC Radio las preocupaciones que tienen como usuarios del sistema de salud del país, y de manera directa le pidió a la procuradora general, Kenia Porcell, que iniciara una investigación tras encontrarse medicamentos vencidos en un contenedor en el Ministerio de Salud.

Barés consideró que esta es una situación lamentable, ya que esta es una de las principales falencias del sistema de salud.

"Le pedimos a la señora procuradora que ingrese ahí a investigar qué pasó con esos furgones", solicitó Barés.

Por otro lado, el presidente de este comité expresó que a los médicos del país se les debe pedir marcar, como a todos los otros funcionarios y sobretodo tratar bien a los pacientes.

"Hay una manera desorganizada en el sistema. Señores médicos, médicas, enfermeras, funcionarios de atención es un deber que usted atienda a una persona como si fuera su mamá, su papá, sus hijos, sus familiares. No puede ser que usted llega a atenderse y están tomando café y hablando y nadie los atiende en los cuartos de urgencias...Porque no hacen esto de mejorar la actitud de la atención a los pacientes y a sus familiares, porque no son afables como la empresa privada".

"Yo no entiendo porque no quieren marcar, porque yo los veo muchas veces que llegan a las 9:00 y se van a las 10:00 y dicen no que va a atender en otra policlínica, que si están en el hospital principal, mentira, se van para sus clínicas privadas y hospitales privados aquí en Panamá y en Chiriquí, en Herrera o en Colón, me los he encontrado en su clínica privada a las 9:00 de la mañana, por qué".

Barés finalmente solicitó que para el nombramiento del próximo director de la Caja del Seguro Social se nombre a una persona capaz de administrar, que sepa de medicamentos y de manejo de personal.