Belfon: MP no depende de proyecto de Ley 245 para lograr cooperación en caso Odebrecht

A criterio de la exprocuradora general de la Nación Ana Belfon existen los mecanismos legales necesarios para lograr acuerdos en investigaciones complejas como el caso Odebrecht, sin que esto esté sujeto a la aprobación del proyecto de Ley 245 sobre delaciones premiadas, que actualmente está en discusión en la Asamblea Nacional.

“ No coincido en que en este momento no existe legislación o instrumento legal que pueda ser usado para efecto de que las personas cooperen”, expresó Belfon en declaraciones ofrecidas este viernes a RPC Radio.



La exprocuradora sostiene que toda información suministrada en el proceso debe ser válida y creíble. “ Sí tenemos normas expresas en el Código Judicial actual que le dan la oportunidad al Ministerio Público para que las personas cooperen y se les apliquen normas que garanticen que se les apliquen medidas cautelares distintas a la detención preventiva y que sean exonerados en cierto grado de responsabilidad, siempre que se cumplan algunos parámetros”.

El escándalo por el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a exfuncionarios generó que el Ministerio Público de Panamá abriera una investigación, que por la fecha en la que ocurrieron los hechos se está siguiendo bajo el sistema inquisitivo, que no cuenta con la figura de delación premiada existenten en el recién implementado Sistema Penal Acusatorio, razón por la cual se está presionando a la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de Ley 245.

Belfon insistió en que no hay restricciones para actuar con firmeza. “ No era un sistema inquisitivo puro, era un inquisitivo mixto en el que existían figuras del Sistema Penal Acusatorio, tenemos todos los instrumentos necesarios para actuar con rigurosidad y firmeza, respetando siempre el debido proceso y no dar una justicia selectiva o parcializada”.