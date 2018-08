Beneficiario de subsidio del Miviot denuncia falsificación de firma para cobrar cheque

Ulises Ossa, afectado por el derrumbe registrado en el sector de Samaria, distrito de San Miguelito el 10 de septiembre de 2015, denunció la falsificación de la firma de su suegra en un cheque de subsidio que le entrega el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cada tres meses.

Ossa contó que tras el incidente recibieron cheques sin ningún inconveniente hasta el segundo semestre del 2017, y cuando les tocaba recibir el correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2017 hubo un retraso por lo cual acudió en varias ocasiones al Miviot, donde una funcionaria le indicaba que el subsidio estaba en proceso y debía esperar, hasta que en el mes de diciembre le manifestó que debido al cierre del año fiscal debería esperar hasta el próximo año.

Agregó que en efecto el 25 de enero del 2018 a la suegra se le entregó un cheque por seis meses, pero de enero a julio de 2018, por lo que fue al Miviot, por alguna explicación y tras varias reuniones llegó donde Jaime Moreno, director de Desarrollo Social y José Bravo, abogado del ministerio, y luego se le informó que el cheque correspondiente al trismestre de octubre a diciembre fue retirado el 10 de octubre y cambiado el 14 en una distribuidora que lo depositó en un banco de la localidad.



Ossas indicó que debido a que presentó el caso ante los períodicos ahora se le prohíbe el ingreso al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y ahora le están retrasando los otros pagos, "no me quieren proque dicen que yo dañé el nombre de la santa institución y me dicen que por qué yo había hecho esto, que había dañado la imagen de la institución".